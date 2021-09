Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug.

Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gütersloh. Zur Aufklärung einer Raubserie auf Tankstellen an Autobahnen in Nordrhein-Westfalen hat die Staatanwaltschaft Bielefeld eine Belohnung von 3000 Euro ausgelobt.

Auf das Konto eines unbekannten Täterduos sollen mehrere bewaffnete Überfälle im vergangenen Oktober gehen. So sollen zwei Männer an einem Oktoberabend den Angestellten einer Tankstelle in der Nähe einer Autobahnabfahrt in Bochum mit einer