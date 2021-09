Immer mehr Infizierte nach „2G“-Party in Münster: Nun 72

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Münster. Die Zahl der bekanntgewordenen Corona-Infektionen unter den Besuchern der „2G“-Clubparty in Münster ist auf 72 gestiegen.

Die Zahl der bekanntgewordenen Corona-Infektionen unter den Besuchern der „2G“-Clubparty in Münster ist auf 72 gestiegen. Davon kämen 55 Gäste aus Münster, die übrigen Personen wohnten in der erweiterten Region, teilte die Stadt am Dienstag