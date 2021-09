US-Open-Sieger Daniil Medwedew geht 2022 in Halle an den Start.

Seth Wenig/AP/dpa/Archivbild

Dies teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Der 25 Jahre alte Weltranglistenzweite aus Russland, der am Wochenende in New York sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte, feierte in diesem Jahr sein Debüt in Halle. Allerdings verlor