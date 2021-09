Bielefeld will in Gladbach geordnet sein: „Kompakt stehen“

Trainer Frank Kramer.

Bielefeld. Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld will die Lehren aus dem schlechten Auftritt im jüngsten Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach ziehen.

„Beim letzten Duell waren wir hinten richtig ungeordnet und vorne total ungenau. So holst du gegen Gladbach nichts“, sagte Arminia-Trainer Frank Kramer vor dem erneuten Duell am Sonntag im Borussia Park (19.30 Uhr/DAZN). Am 31. Spieltag de