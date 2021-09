Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Paderborn. Wegen Mordes an seiner Ehefrau hat das Landgericht Paderborn einen 30-jährigen Mann am Dienstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Nach den Feststellungen des Gerichts hat der 30-Jährige am 3. November 2020 in Paderborn die zehn Jahre jüngere Frau mit 31 Messerstichen auf dem Vordersitz eines Autos getötet. Die Frau hinterlässt drei Kinder.Der angeklagte Syrer habe an