Der deutsche Springreiter Andre Thieme reitet auf DSP Chakari.

Friso Gentsch/dpa

Hörstel. Springreiter André Thieme hat bei der Heim-Europameisterschaft Gold gewonnen.

Der 46-Jährige aus Plau am See sicherte sich den Titel am Sonntag mit seinem Pferd Chakaria nach insgesamt fünf Runden während der EM-Woche in Riesenbeck. Silber holte der Schweizer Martin Fuchs auf Leone Jei vor dem Schweden Peder Fredric