Ein Polizeibeamter in Schutzkleidung.

Fredrik von Erichsen/dpa

Hamm. Ein randalierender Waffenbesitzer hat in Hamm einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Er wurde am Samstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der 50-Jährige war zunächst am Vormittag wegen einer Ruhestörung aufgefallen, die bereits die Polizei auf den Plan gerufen hatte. Am Nachmittag schlug er erneut in einem Mehrfami