Veranstalter Ludger Beerbaum (2.v.r.) steht neben Parcourschef Frank Rothenberger (r).

Friso Gentsch/dpa

Hörstel. Ludger Beerbaum will mit seinen Geschäftspartnern nach der derzeit laufenden Europameisterschaft für Springreiter auch die Titelkämpfe in der Dressur ins westfälische Riesenbeck holen.

„Wir haben uns für 2023 beworben“, sagte der Reiter und Unternehmer am Donnerstag. Die diesjährige Dressur-EM beginnt am Dienstag in Hagen am Teutoburger Wald, nur 35 Kilometer von Riesenbeck entfernt.Der 58 Jahre alte Beerbaum hat einen w