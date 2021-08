(Symbolfoto)

David Young/dpa/Symbolbild

Münster. Bei einer Kollision mit vier Autos auf der regennassen A1 nahe Münster sind acht Menschen verletzt worden.

Niemand sei eingeklemmt, es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser.Die A1 in Richtung Dortmund war am Vormittag zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg für knapp zwei Stunden g