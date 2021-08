Polizei sucht Hinweise zu toter Frau in Zelt

Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Münster. Die Polizei sucht unter anderem mittels Notizen nach Hinweisen auf die Identität einer Frau, die tot in einem Zelt in Münster entdeckt worden ist.

Hinweise auf eine Gewalttat gibt es laut Polizei nicht. Die Leiche war nach Mitteilung vom Freitag am Sonntag in einem Zelt am Dortmund-Ems-Kanal gefunden worden. Die Frau hatte offenbar keinen festen Wohnsitz und lebte schon länger dort.I