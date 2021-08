Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Neuenkirchen. In Neuenkirchen (Kreis Steinfurt) hat am Dienstagabend eine Reithalle gebrannt.

Dabei seien weder Menschen noch Tiere in Gefahr gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Halle, in der Stroh gelagert wurde, habe in Vollbrand gestanden. Nähere Angaben zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des Sachschadens