Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Coesfeld. Nach dem gewaltsamen Tod einer 69-Jährigen in Coesfeld im Münsterland gehen Polizei und Staatsanwalt davon aus, dass die Frau in der vergangenen Woche in ihrer Wohnung von einem Bekannten getötet wurde.

Laut gemeinsamer Mitteilung von Dienstag vermuten die Ermittler, dass der 86-Jährige sich anschließend selbst umgebracht hat.Seine Leiche war am Freitag in seiner eigenen Wohnung gefunden worden. Hier entdeckte die Polizei auch den Schlüss