Ein Testcenter am Düsseldorfer Flughafen: In Nordrhein-Westfalen steigen die Infektionszahlen rasant an – auch durch viele Reiserückkehrer, die sich im Urlaub infiziert haben.

imago images/Rupert Oberhäuser

Düsseldorf . Nordrhein-Westfalen ist in diesem Spätsommer das erste Bundesland mit einer Inzidenz über 100 – wieso steigen die Infektionszahlen so stark an? Und droht diese Entwicklung auch anderen Bundesländern?

Am Montag überschritt die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen (NRW) erstmals seit Monaten die 100er-Marke: Mit 103,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt das Bundesland einsam an der Spitze. Am Dienstag stieg die In