24-Jähriger soll eine 48-Jährige vergewaltigt haben

Ein 24 Jahre alter Mann soll in Mönchengladbach in der Nacht zu Freitag eine 48-Jährige vergewaltigt haben. Die Frau sei danach auf eine Wache gekommen und habe Anzeige erstattet, teilte die Polizei mit. Daraufin rückten Einsatzkräfte aus und nahmen den Tatverdächtigen fest. Noch am Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Vergewaltigung erließ.