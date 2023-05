Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 24-jähriger Motorradfahrer verunglückt und stirbt Von dpa | 28.05.2023, 10:44 Uhr

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Breckerfeld (Ennepe-Ruhr-Kreis) ums Leben gekommen. Er habe am Samstag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, so dass er stürzte und von der Fahrbahn abkam, teilte die Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis mit. Der 24-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.