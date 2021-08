Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Münster. Ein 27-jähriger Rikschafahrer ist in Münster von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Die Rikscha sei auf die Seite gekippt und der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei am späten Samstagabend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 26 Jahre alter Autofahr