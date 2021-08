Einbruch in Grundschule: Diebe klauen Geschenke für Schüler

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Herford. Unbekannte sind in eine Grundschule in Herford eingebrochen und haben mehrere Taschen mit Willkommensgeschenken für Erstklässler gestohlen.

In den Taschen seien unter anderem Blöcke, Stifte und Schultütenutensilien für die Kinder gewesen, die am Donnerstag eingeschult werden. Dem Hausmeister der Schule war der Diebstahl am Dienstagmorgen aufgefallen, weil die Einbrecher aus ei