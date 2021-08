Männer stehlen Auto aus Werkstatt und rasen in Holzhütte

Ein Auto liegt unter den Trümmern einer Holzhütte begraben. Zwei Männer hatten den Wagen gestohlen und waren von der Straße abgekommen.

Polizei Hamm/dpa

Hamm. In Hamm haben zwei Männer ein Fahrzeug aus einer Kfz-Werkstatt gestohlen und auf der Flucht eine Holzhütte zerstört.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde einer der beiden Männer gefasst.Nachdem die Täter in der Nacht zu Mittwoch in die Werkstatt eingebrochen waren und mit dem Auto wegfuhren, kam ihnen die Polizei entgegen. Bei der anschließenden