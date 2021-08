Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hamm. In Hamm haben zwei Männer ein Fahrzeug aus einem Autohaus gestohlen und auf der Flucht einen Unfall gebaut.

Nachdem die Täter in der Nacht zu Mittwoch in das Autohaus in der Kamener Straße einbrachen, kamen sie auf der Flucht in einer Linkskurve erst nach rechts von der Fahrbahn ab und rasten dann in eine Gartenlaube, wie die Polizei am Mittwoch