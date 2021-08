Vor dem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Gütersloh. Knapp dreieinhalb Jahre nach dem Tod eines 14-Jährigen bei einem Routine-Eingriff in einem Krankenhaus in Gütersloh muss sich der Narkosearzt im kommenden Jahr wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Das Amtsgericht Gütersloh hat den Prozess auf den 8. April 2022 gelegt, wie Direktor Axel Meyer am Donnerstag mitteilte. Der Junge war nach einem Meniskusriss am 21. November 2018 operiert worden und später wegen Sauerstoffmangels in einem