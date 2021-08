Geldautomat in Beckum gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen auf dem Boden.

Beckum. Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten an einer Tankstelle in Beckum (Kreis Warendorf) gesprengt.

Mehrere Zeugen hätten die Explosion im Ortsteil Roland gehört und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen seien die Täter jedoch ohne Beute geflüchtet. Es handele sich mutmaßlich um drei bis vier