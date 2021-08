Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Metelen. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist in Metelen (Kreis Steinfurt) beim Zusammenstoß mit einem Auto gestorben.

Seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Insassen des Autos wurden schwer verletzt.Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Vorabend ein 69-Jähriger mit seinem Auto aus seinem Gr