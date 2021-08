Nahe eines Campingplatzes in Ladbergen hat ein Osnabrücker mutmaßlich einen elfjährigen Jungen sexuell missbraucht.

Julian Stratenschulte/dpa

Münster. Auf einem Campingplatz nahe Münster ist ein 30-Jähriger nach Missbrauchsverdacht festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Dem Mann aus Osnabrück werde vorgeworfen, sich an einem elfjährigen Jungen vergangen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Samstag mit. Der Beschuldigte soll das Kind aus Dortmund am Donnerstagabend in der Nähe des Ca