Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Dülmen. Nach dem gewaltsamen Tod eines Werkstattinhabers im Sauerland Anfang Juli hat die Polizei einen 20-jährigen Verdächtigen festgenommen.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend. Nach dem Mann war seit der Tat am 6. Juli gefahndet worden. Er ist dringend verdächtig, den 57-jährigen Autowerkstatt-Besitzer vor dessen Betrieb in Breckerfeld mit mehreren Me