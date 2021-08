Auto prallt in Bushaltestelle: Polizei geht von Unfall aus

Ein Rettungswagen fährt über die Straße.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Detmold. Im Fall der Verletzung von vier Frauen an einer Bushaltestelle in Detmold durch ein rückwärts fahrendes Auto nimmt die Polizei weiterhin einen Unfall an.

„Wir gehen nicht davon aus, dass es eine absichtliche Tat war“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 22-jährige Fahrer am Montagnachmittag „mit erheblicher Geschwindigkeit“ rückwärts gefahren