Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Minden. Nach dem Angriff mehrerer Unbekannter auf zwei 16-Jährige, bei dem einer der Jugendlichen lebensgefährlich verletzt wurde, geht die Suche nach den Tätern weiter.

Bisher gebe es keine heiße Spur, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.Die zwei jungen Männer sollen am Samstag auf einem Volksfest von einer noch unbekannten Jugendlichen in einen Hinterhalt gelockt und von drei weiteren Personen