Bielefelds Fabian Klos in Aktion.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Bielefeld. Torjäger Fabian Klos hat dem Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld einen Teilerfolg im letzten Test der Vorbereitung auf die neue Saison beschert.

Der 33-Jährige erzielte am Samstag in der 66. Minute den Ausgleich zum 1:1 (0:1) im Spiel gegen den niederländischen Ehrendivisionär Twente Enschede. Die Gäste waren durch einen verwandelten Elfmeter von Ricky van Wolfswinkel (26.) in Führ