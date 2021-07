Streit in Unterkunft: 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Coesfeld. In einer Unterkunft für Obdachlose und Geflüchtete in Coesfeld ist am Freitagmorgen bei einem Streit ein 33-jähriger Bewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Tatverdächtig ist ein 39-jähriger Bewohner serbischer Nationalität. Worum es in dem Streit ging, wurde zunächst nicht bekannt. Der 39-Jährige soll seinen Kontrahenten im Bauchraum verletzt haben. Anschließend flüchtete er, kam aber noch am