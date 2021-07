Ein Polizeiwagen fährt an einem Blitzwagen vorbei.

Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild

Rosendahl. Gleich fünf Firmenwagen einer einzigen Firma aus Stuttgart sind in Rosendahl (Kreis Coesfeld) in eine Radarfalle getappt - innerhalb von knapp zwei Stunden.

Wie die Kreispolizei am Donnerstag mitteilte, waren die Wagen an einem Tag Ende Juni zwischen 8.03 und 9.49 Uhr geblitzt worden. Fünf Autos in solch einem Zeitraum seien nicht außergewöhnlich, hieß es. Als jedoch klar wurde, dass die Fahrz