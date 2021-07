Paderborn. Der SC Paderborn muss vor dem Saisonauftakt in der 2.

Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Torhüter Leopold Zingerle bangen. Der 27-Jährige verletzte sich zwei Tage vor dem Auftaktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim. „Leo Zingerle hat sich bei der Abschlussaktion im gestrigen Training eventuell verletzt und hatte eine kleine Schwellung am Fuß. Wir warten die Untersuchung ab“, sagte SC-Coach Lukas Kwasniok am Freitag. Zingerle ist seit vier Jahren Paderborns Stammtorhüter, und auch Kwasniok, Nachfolger von Trainer Steffen Baumgart (1. FC Köln), hatte angekündigt, dass der 27-Jährige die Nummer eins bleibe.