Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Paderborn. Der SC Paderborn plant für sein erstes Heimspiel in der 2.

Fußball-Bundesliga mit dem Besuch von bis zu 5000 Zuschauern. Am Mittwoch hat der ostwestfälische Club den Vorverkauf für die Partie gegen den 1. FC Nürnberg am 30. Juli (18.30 Uhr) gestartet. Laut Mitteilung des Vereins stehen in enger Ab