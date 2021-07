Flutkatastrophe in Erftstadt: Wie es in der schwer getroffenen Stadt aussieht

Im Stadtteil Blessem in Erftstadt hat es einen massiven Erdrutsch gegeben.

imago images/Reichwein

Erftstadt. Erftstadt ist die am stärksten von der Flut betroffene Gegend in Nordrhein-Westfalen. Während die einen mit den Aufräumarbeiten beginnen, werden in Teilen der Stadt ganze Straßenzüge vom Wasser fortgerissen. Ein Ortsbesuch.

Wer nach Erftstadt südwestlich von Köln reinfahren will, braucht viel Geduld. Die Straßen zur Stadt sind gesperrt, Autobahnen überspült. Die Polizei kontrolliert am Kreisel zum Ortseingang. In die Stadt sollen nur die Menschen, die es wirkl