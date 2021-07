Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamm. Seit Jahren streiten sich Tierschützer und Waldbauern um ein Projekt im Rothaargebirge. Mit dem OLG Hamm hat jetzt erneut ein Gericht eine Entscheidung getroffen. Der Streit um Wisente geht weiter, vielleicht erneut bis nach Karlsruhe.

Waldbauern im Sauerland müssen nicht hinnehmen, dass Wisente ihre Grundstücke betreten und Schäden an den Bäumen anrichten. Das hat das Oberlandesgericht Hamm in einem Berufungsverfahren am Donnerstag entschieden und mitgeteilt. Die Grundst