Blick auf ein Schild „Landgericht“ in Bielefeld.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. Wegen des Todes einer dreifachen Mutter in Löhne im Kreis Herford soll ein 48-jähriger Mann für 13 Jahre wegen heimtückischen und versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung ins Gefängnis.

Das Landgericht Bielefeld sah am Montag in seinem Urteil als erwiesen an, dass der jetzt Verurteilte seine 33-jährige Schwägerin im Dezember 2020 in der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau durch Schüsse getötet hatte. Zud