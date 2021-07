Urteil nach Tod einer dreifachen Mutter in Bielefeld am Montag erwartet

Das Bielefelder Landgericht will das Urteil am Montag fällen. (Symbolbild)

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Eifersucht, Machtgehabe, Rollenbilder? Die Motivsuche für den Tod einer dreifachen Mutter im Dezember 2020 spielte eine Rolle im Prozess, der jetzt vor dem Urteil steht. Die psychische Verfassung des Angeklagten warf allerdings ein neues Licht auf den Fall.

Sie warf sich schützend vor ein Familienmitglied und wurde von den Augen ihrer eigenen Kinder erschossen: Am Montag (14.00) will das Landgericht Bielefeld ein Urteil in dem Fall einer getöteten 33-Jährigen verkünden. Angeklagt ist ihr Schwa