„Extra-Zeit“ in Pandemie: Schulministerin lobt Projekt

Yvonne Gebauer (FDP) spricht.

David Young/dpa/Archivbild

Beckum. Beim Besuch einer Grundschule in Beckum hat Schulministerin Yvonne Gebauer ein dortiges Projekt nach den langen Pandemie-Beschränkungen als vorbildlich hervorgehoben.

Die Kinder der Sonnenschule könnten wieder verstärkt Beziehungen aufbauen und die überwiegend eingesetzten Lehramtsstudierenden Praxiserfahrung sammeln, sagte Gebauer (FDP) am Dienstag in der Schule im Münsterland. In dem Ferienprojekt sol