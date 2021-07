Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Münster. Zwei Gruppen geraten in Streit, plötzlich zieht einer ein Messer - und verletzt einen 16-Jährigen damit schwer. Eine Notoperation rettet sein Leben. Der Verdächtige ist bislang nicht gefasst.

Nach einem Messerangriff auf einen 16-Jährigen in Münster ist der mutmaßliche Täter weiter flüchtig. „Es gibt noch nichts Neues, wir ermitteln weiter“, sagte Oberstaatsanwältin Barbara Vogelsang am Sonntag. Der 16-Jährige war am späten Frei