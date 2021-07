Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Münster. Ein 16-Jähriger ist am späten Freitagabend in Münster mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, waren zwei Gruppen am Schlossplatz in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog ein Beteiligter ein Messer und verletzte den Jugendlichen. Das Opfer musste notoperiert w