Der Preis des Westfälischen Friedens, ein bronzenes Pferd, steht im Rathaus.

Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Münster. Der Preis des Westfälischen Friedens wird am 28. August vergeben.

Das teilte die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) am Freitag in Münster mit. Wegen der Corona-Pandemie war der Festakt im September 2020 abgesagt worden. In diesem Jahr wird der Preis nicht wie üblich im Friedenssaa