Bielefelds Trainer Frank Kramer.

Friso Gentsch/dpa

Bielefeld. Arminia Bielefeld ist am Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga eingestiegen.

Chefcoach Frank Kramer konnte zur ersten Einheit auch den kurz vor dem Trainingsauftakt vom portugiesischen Zweitligisten CD Feirense verpflichteten Innenverteidiger Guilherme Ramos begrüßen. Zudem nahmen die weiteren Zugänge Florian Krüge