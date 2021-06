Knorr-Bremse: Interesse an Mehrheit am Autozulieferer Hella

Die Zentrale von Knorr-Bremse in München.

picture alliance / dpa/Archivbild

Lippstadt. Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse erwägt, mit einer möglichen Übernahme des Autozulieferers Hella seine Geschäfte auszubauen.

Die Münchener bestätigten in einer Mitteilung vom Dienstag ein „grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der Hella GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie“.Die Gespräche befänden sich aber