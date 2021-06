Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Münster. Ein im Polizeigewahrsam in Münster zusammengebrochener Mann hatte wegen Vorerkrankungen einen Herzstillstand.

Das teilte die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fehlverhalten der eingesetzten Polizisten, heißt es in der Mitteilung. Die Untersuchung der Gerichtsmedizin habe eine medizinische Ursache f