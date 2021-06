Zwei Verletzte bei Überfällen in Mehrfamilienhaus in Münster

Auf einem Streifenwagen leuchtet das Blaulicht.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild/Archiv

Münster. Bei Überfällen mit Schlagstöcken in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Münster sind zwei Bewohner verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen seien die Hintergründe der Überfälle eher im persönlichen Umfeld zu suchen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.Die unbekannten Täter waren am Dienstagabend zunächst in eine Wohnung eingebrochen, hatten den 25-jähr