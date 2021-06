Ein Schild weist auf eine Baustelle hin.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamm. In den Sommerferien will die Autobahn Gmbh in Westfalen Bau- und Reparaturmaßnahmen an Brücken und Fahrbahnen vorantreiben.

Dann sei mit weniger Verkehr und besserem Wetter zu rechnen, begründeten die Autobahnbetreiber. „Wir achten aber stets darauf, dass die Baustellen sich nicht in die Quere kommen, sondern die Umleitungsstrecken frei sind“, sagte Elfriede Sa