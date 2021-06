Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Münster. Ein im Polizeigewahrsam in Münster zusammengebrochener Mann ist im Krankenhaus gestorben.

Der 34-Jährige sei am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus als Randalierer aufgefallen und von Polizeibeamten mit auf die Wache genommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 22.00 Uhr habe der Mann in der Zelle über Unwohlsei