Fußbälle liegen in einem Tor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Paderborn. Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat den Vertrag mit Dominik Bilogrevic bis zum 30. Juni 2023 verlängert und den Mittelfeldspieler für die kommende Saison an den Regionalligaclub Wuppertaler SV verliehen.

Dies teilten die Ostwestfalen am Dienstag mit. Der 22-Jährige kam 2017 aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Bayer Leverkusen nach Paderborn und sammelte in der abgelaufenen Saison als Leihspieler beim Bonner SC in der Regionalliga West Sp