Impfen gegen Grippe: Modellversuch in Westfalen-Lippe

Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze.

Ole Spata/dpa/Symbolbild

Münster. In Teilen von Westfalen-Lippe können Menschen sich ab dem Herbst auch in Apotheken gegen Grippe impfen lassen.

Das hätten der Apothekerverband Westfalen-Lippe und die AOK Nordwest in einem Modellprojekt vereinbart, teilte die Krankenkasse am Dienstag in Dortmund mit. Zu der Modellregion gehören Dortmund, der Regierungsbezirk Detmold, der Kreis Olpe