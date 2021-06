Blick auf ein Schild „Landgericht“ in Bielefeld.

Friso Gentsch/dpa/archivbild

Bielefeld. Im Prozess um mutmaßliche Vergewaltigungen in einem Krankenhaus in Gütersloh hat der angeklagte Mediziner am Montag die Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen.

Der 43 Jahre alte Narkosearzt verwies vor dem Landgericht Bielefeld auf die Täterbeschreibungen. „Das Opfer hat mich nicht erkannt. Ich wurde als nicht dick, mit kurzen Haaren beschrieben. Ich habe aber lange Haare und seit über zehn Jahre