Spargel wird geerntet.

Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Münster. Das zunächst kühle Frühlingswetter hat den Spargelbauern in der vergangenen Saison Probleme bereitet. Und auch die Corona-Pandemie ist nicht spurlos an den Betrieben vorbeigegangen.

Kälte, Regen, geschlossene Restaurants: Die Spargelbauern in Nordrhein-Westfalen haben in dieser Saison mit einigen Hindernissen zu kämpfen gehabt. „Die Ernte wird in diesem Jahr auf jeden Fall weniger sein, als wir im Durchschnittsjahr ern