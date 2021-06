Massenpartys in Münster und Köln: Kontrollen zeigen Wirkung

Leere Flaschen sind die letzten Überreste einer Party am Aachener Weiher.

Roberto Pfeil/dpa/Archivbild

Münster. Nach Randaleakten und Attacken gegen Ordnungskräfte bei ausufernden Partys am vergangenen Wochenende in Münster hat die Polizei das seit Freitag geltende Verweilverbot am Aa-See-Ufer konsequent durchgesetzt.

Zu Beginn des Verweilverbotes um 21.00 Uhr hätten sich etwa 70 Personen auf der Feierwiese aufgehalten, die dann aber friedlich abgezogen seien, sagte ein Polizeisprecher.Bei Kontrolleinsätzen bis etwa 3.00 Uhr morgens habe sich die L